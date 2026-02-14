سيميوني يدعم ألفاريز

حرص الأرجنتيني دييجو سيموني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، على دعم لاعبه جوليان ألفاريز، لتقديم سلسلة أهداف جديدة بعد أن أنهى صيام شهرين عن هز الشباك.

وقبل مواجهة رايو فايكانو، الأحد، قال سيموني في مؤتمر صحافي، السبت: «كان عمل جوليان في الشوط الأول مذهلًا للغاية، التسجيل شيء طبيعي بالنسبة له، شكرًا لله لأنه سجل مرة أخرى، هو شيء يحتاجه حقًا، وبالتأكيد هذا سيمنحه حرية فيما سيأتي».

وعن مباراة فايكانو، أضاف سيموني: «لدي ثقة في الفريق، فيما نفعله، وفي جماهيرنا أنا لست ساحرًا، يمكنه التنبؤ بما سيحدث، شعرت أن الفريق يمكنه تقديم مباراة مثل التي قدمها أمام برشلونة».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن ألفاريز تمكن من الوصول سريعًا إلى عشرة أهداف هذا الموسم قبل أن يواجه صعوبة في استعادة مستواه خلال شهري ديسمبر ويناير.

وتعرض الأرجنتيني ألفاريز لمزيد من التدقيق، لكنه رد بدور محوري في فوز فريقه 4ـ0 على برشلونة في كأس ملك إسبانيا، الخميس الماضي، مسجلًا أول هدف له منذ 9 ديسمبر 2025.

وبعد رايو، يواجه أتلتيكو مباراة فاصلة أمام فريق كلوب بروج البلجيكي، الأربعاء المقبل، بعد فشله في ضمان التأهل المباشر لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.