إنريكي: ثلاثية رين هزت الثقة

أكد الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، على أن فريقه بحاجة لتحسين الأداء، عُقب الخسارة 1ـ3 أمام رين، الجمعة، في منافسات الدوري المحلي.

وقال إنريكي في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنادي، السبت: «من الصعب إجراء تحليل دقيق، لأننا سيطرنا على الشوط الأول، وخلقنا الكثير من الفرص، لكننا أنهينا الشوط متأخرين بهدف، خلقنا الكثير من الفرص، وكان لدينا ما يقرب من أربع فرصة محققة، لكننا سجلنا هدفًا واحدًا فقط، بينما فريق رين صنع أقل من فرصتين محققتين، وسجل ثلاثة أهداف، وبالنظر إلى كفاءتهم الكبيرة، فهم يستحقون الفوز».

وأضاف المدرب الإسباني: «نحن بحاجة لتحسين الأداء، بالطبع منزعجون لأن هذه النتيجة تعني انخفاضًا قليلًا في ثقة الفريق، وفي الوقت ذاته، يشعر المنافس أنه قادر على الفوز، ومن هذا المنظور، يصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا».

من جانبه، أشار عثمان ديمبلي، لاعب الفريق، إلى أن إضاعة الفرص أسهمت في تراجع الأداء خلال اللقاء، متابعًا: «في البداية، يجب أن نضع الفريق في المقدمة، أضعنا الكثير من الفرص. كان بإمكاننا أن نتعادل، ولكني أعتقد أن رين يستحق الفوز».

ويستعد سان جيرمان لمواجهة موناكو، الثلاثاء المقبل، في ذهاب مباريات الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، التي بيّن ديمبلي أنها رحلة ليست بالسهلة، قائلًا: «نعم مواجهة موناكو خارج أرضنا في الملحق، نعلم أنها لن تكون رحلة سهلة، خسرنا هُنا، لذلك سنبذل كل ما في وسعنا للفوز».