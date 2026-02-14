«برايت فيوتشر» يضم لاعبات «Overwatch»

أعلن فريق «برايت فيوتشر» للرياضات الإلكترونية عن اكتمال تشكيلته بانضمام مجموعة من لاعبات لعبة «Overwatch».

وضمت قائمة الفريق الجديدة كلًا من: ⁦‪@Horicookie‬⁩، ⁦‪@Seo1_owo‬⁩، ⁦‪@yowon_12‬⁩، ⁦‪@voryyaa‬⁩، ⁦‪@x_bini_‬⁩، ⁦‪@piggywiggytime‬⁩، ليصبح الفريق جاهزًا لخوض الاستحقاقات المقبلة بكامل عناصره.

ودشّن «برايت فيوتشر» انطلاقته الرسمية في ساحة المنافسات الإلكترونية، 16 سبتمبر 2024، واضعًا نصب عينيه تحقيق حضور قوي في مختلف البطولات المحلية والإقليمية.

ويبرز ضمن قائمة الفريق اللاعب ياسر الحارثي، إلى جانب ريوف المتخصصة في EA FC، وريفا التي سجلت حضورًا تنافسيًا لافتًا.

وسجل الفريق مشاركات متنوعة في بطولات عدة، من بينها دوري السيدات EAFC25، ومنافسات Valorant، وبطولة PUBG Mobile، إضافة إلى Overwatch، وغيرها من المنافسات.

وعلى صعيد الإنجازات، توّجت ريفا بلقب الدوري السعودي للمرة الثانية، فيما أحرزت أشواق مركز الوصافة في دوري الجامعات.

وحققت ريفا وريوف المركزين الأول والثاني في إحدى المنافسات، بينما نال اللاعب @ibra6577 لقب بطولة EAFC25 الكبرى.

وعلى المستوى الدولي، أسهمت ريوف في تتويج المنتخب الوطني ببطولة غرب آسيا، في إنجاز يعكس تطور الحضور النسائي في المشهد التنافسي، كما تمكن الفريق من حصد كافة بطولات EA FC للسيدات لموسم 2025 ضمن الدوري النسائي، مؤكدًا مكانته أحد أبرز الأسماء الصاعدة في ساحة الألعاب الإلكترونية.