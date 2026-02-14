نيتو: عقلية تشيلسي وراء الفوز الكبير

أقر البرتغالي بيدرو نيتو، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، بأن عقلية الفريق وراء الفوز الكبير على هال سيتي، برباعية نظيفة، الجمعة، والتأهل للدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المهاجم البرتغالي الدولي في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لتشيلسي، السبت: «سعيد جدًا، وأعتقد أن عقلية الفريق كانت مذهلة، جئنا إلى مكان صعب وفزنا برباعية خارج الديار، هذه المسابقة صعبة، لذلك نحن سعداء بالتأهل إلى الدور التالي، ولأكون صريحًا، في الهدف الثاني، كنت في شك إذا كنت أنا من سجل الهدف أم لاعب آخر، في نهاية المباراة، توجهت للحكم وسألت الحكم هل كان هاتريك أم لا، هل لي الحق في الحصول على الكرة؟ وقال لي نعم لك الحق!».

وأضاف البرتغالي: «لكن أكثر ما يسعدني هو أننا تأهلنا، قدمنا أداء لا يصدق ضد فريق صعب خارج ملعبنا، وأعتقد أن الفوز كان مستحقًا تمامًا».

وكان الهاتريك، الذي سجله نيتو، صاحب الـ25 عامًا، الأول له في مسيرته، ما جعل له طابعًا خاصًا في وجدان اللاعب الذي أعرب عن رغبته في مواصلة العمل على التفاصيل الدقيقة لضمان استمرار تحسن الفريق، متابعًا: «هذا أول هاتريك في مسيرتي مع الفريق الأول، إنه يعني لي الكثير، سأواصل العمل بقوة لمنح الجماهير وزملائي السعادة والمزيد من الأهداف مثل هذه، لذلك أنا سعيد للغاية، ويجب أن نستمر في تحقيق الانتصارات، ولكن قبل كل شيء، يجب أن نواصل التحسن، أعتقد أن هناك المزيد من التفاصيل التي يمكن أن تأخذنا للخطوة التالية».

وسجل نيتو ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 40 و51 و71 ، فيما أحرز إستيفاز ويليان الهدف الرابع في الدقيقة 59.