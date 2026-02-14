الأولمبياد الشتوي.. جاكارا تخطف ذهبية السيدات

تمكنت الأسترالية جاكارا أنتوني من الفوز بالميدالية الذهبية في النسخة الأولى من منافسات التزلج الحر على المنحدرات المزدوجة الوعرة للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانوـ كورتينا 2026، في إيطاليا، السبت.

وتوجت بطلة عام 2022 بالميدالية الذهبية بعد الفوز بنتيجة 20ـ15 في النهائي الكبير ضد الأمريكية جايلين كوف، التي فازت بالميدالية الفضية الأولمبية الثالثة في مسيرتها.

وأضافت الأمريكية إليزابيث ليملي الميدالية البرونزية للميدالية الذهبية، التي حصلت عليها في التزلج الحر على المنحدرات الوعرة، الأربعاء الماضي، بفوزها في نهائي مصغر على الفرنسية بيرين لافون.

يُذكر أن في التزلج الحر على المنحدرات المزدوجة الوعرة يتسابق متزلجان جنبًا إلى جنب على المسار نفسه، ويتم تقييمهما على ثلاثة عناصر رئيسة: الوقت، والانعطافات على المنحدرات، والقفزات.