يوفنتوس وإنتر.. الإصابة تمنع مواجهة الشقيقين

يغيب الفرنسي كيفرين ​تورام، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، عن مباراة فريقه أمام إنتر ميلان، مساء السبت، على ملعب ​«سان سيرو»، ضمن منافسات الدوري المحلي.

وكشفت وسائل ⁠إعلام ​إيطالية عن أن ⁠اللاعب الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، لم يتعاف من كدمة شديدة أصيب بها خلال التدريبات، الجمعة، ما أجبر لوتشيانو ‌سباليتي، مدرب يوفنتوس، ‌على استبعاد ​أحد العناصر ‌الأساسية في الفريق لتجنب ‌أيّ مخاطر غير ضرورية.

ويعني غياب كيفرين أنه لن يلعب أمام ‌شقيقه ماركوس، مهاجم إنتر.

ويحضر في تشكيلة يوفنتوس تيون كوبمينرز بدلًا ⁠من ⁠تورام في خط الوسط إلى جانب مانويل لوكاتيلي.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة جمعها من 24 مباراة، بينما يتصدر ​إنتر ​البطولة بفارق 12 نقطة.