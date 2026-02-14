يوفنتوس وإنتر.. الإصابة تمنع مواجهة الشقيقين
الفرنسي كيفرين تورام، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم (أرشيفية)
لندن - رويترز 2026.02.14 | 04:23 pm
يغيب الفرنسي كيفرين تورام، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، عن مباراة فريقه أمام إنتر ميلان، مساء السبت، على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الدوري المحلي.
وكشفت وسائل إعلام إيطالية عن أن اللاعب الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، لم يتعاف من كدمة شديدة أصيب بها خلال التدريبات، الجمعة، ما أجبر لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، على استبعاد أحد العناصر الأساسية في الفريق لتجنب أيّ مخاطر غير ضرورية.
ويعني غياب كيفرين أنه لن يلعب أمام شقيقه ماركوس، مهاجم إنتر.
ويحضر في تشكيلة يوفنتوس تيون كوبمينرز بدلًا من تورام في خط الوسط إلى جانب مانويل لوكاتيلي.
ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة جمعها من 24 مباراة، بينما يتصدر إنتر البطولة بفارق 12 نقطة.