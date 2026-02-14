الرئيسية / الصورة .. قصة

حضور لافت

2026.02.14 | 04:31 pm
سجلّت الفعاليات المصاحبة لسباق فورمولا إي، المنظم في جدة، السبت، حضورًا جماهيريّ لافتًا، في اليوم الأخير من المنافسات (المركز الإعلامي ـ وزارة الرياضة)
حضور لافت

حضور لافت

حضور لافت

حضور لافت

حضور لافت

اقرأ أكثر عن: سيارات ومحركات فورمولا إي