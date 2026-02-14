دراما السقوط تُهدي النرويج ذهبية التتابع

فازت النرويج بشكل غير متوقع بالميدالية الذهبية لسباق التتابع اختراق الضاحية «التزلج الريفي» ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 ميلانو كورتينا، السبت.

وكانت السويد المرشحة للميدالية الذهبية للسباق، ونجحت في الحفاظ على الصدارة في التبادل الأول بفضل المتزلجة لين شفان، الحائزة على ذهبية سباق السرعة، لكن إيبا أندرسون، الحائزة على فضيتي سباقي التزلج المزدوج وسباق 10 كيلومترات، تعرضت للسقوط مرتين، وفقدت في السقوط الثاني إحدى زلاجاتها وانفصلت أداة التثبيت تمامًا.

واضطرت أندرسون للاستمرار لنحو دقيقة واحدة باستخدام زلاجة واحدة فقط قبل أن يزودها أحد أعضاء الفريق بزلاجة بديلة بعد أن سقط هو الآخر أثناء اندفاعه نحوها.

وعلى الرغم من تراجع السويد للمركز الثامن عند التبادل الثاني، لكن فريدا كارلسون ويونا سوندلينج نجحتا في القتال للعودة وإحراز الميدالية الفضية في نهاية المطاف.

وحصد الفريق النرويجي، المكون من كريستين أوستجولين، وفوسنيس وأستريد أويري سليند وكارولين سيمبسون لارسن وهايدي وينج، الميدالية الذهبية متفوقًا بفارق 50.9 ثانية عن نظيره السويدي فيما نال فنلندا الميدالية البرونزية.