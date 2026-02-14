بكر يظهر أمام شباب الأهلي

يعود محمد بكر، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى قائمة القطب الجداوي أمام شباب الأهلي الإماراتي، الإثنين، ضمن الجولة الثامنة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة على مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وغاب بكر عن فريقه منذ مباراة الهلال، 2 فبراير الجاري، التي انتهت سلبية ضمن الجولة 20، والحزم والشباب والوحدة الإماراتي في البطولة القارية، بسبب وفاة والده.

وعاد بكر إلى التدريبات الجماعية قبل مباراة الشباب الأخيرة، الجمعة، وفضل الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، إبعاده عن القائمة، لعدم جاهزيته.

وأوضح المصدر أن التدريب الأخير قبل مباراة شباب الأهلي سيحدد إمكانية مشاركة محمد عبد الرحمن من عدمها، بعد غيابه عن مباراة الشباب الأخيرة، لتعرضه لوعكة صحية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في سلم ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد 14 نقطة، وبفارق الأهداف عن تراكتور الإيراني والوحدة الإماراتي برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وخسارة.