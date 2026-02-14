فحوص مالكوم تطمئن إنزاجي

أظهر فحص طبي أولي أن إصابة البرازيلي مالكوم فيلبي، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، غير مقلقة، والنتيجة مطمئنة لمدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض مالكوم إلى كدمة في الركبة خلال الانتصار أمام الاتفاق 2ـ0 ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

ووضع الجهاز الطبي لمالكوم الرباط الضاغط «الثلج» بعد استبداله أمام الاتفاق عند الدقيقة 90 من عمر المباراة، وحل عوضًا عنه سلطان مندش.

ومن جانبه، منح إنزاجي، مدرب القطب العاصمي، راحة لجميع لاعبيه، السبت.

ويبدأ النادي العاصمي، الأحد، تحضيراته لمواجهة الوحدة الإماراتي ضمن الجولة الثامنة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب المملكة أرينا، الإثنين.

ويحتل الهلال المركز الأول في سلم ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل دون أي خسارة.