إبعاد «ستار اوف وندر» عن كأس السعودية

أعلن نادي سباقات الخيل السعودي، السبت، سحب الجواد «ستار اوف وندر» من الشوط التاسع ضمن سباقات كأس السعودية على ميدان الملك عبد العزيز في الجنادرية شرق الرياض.

وبيّن النادي أن قرار السحب جاء بعد ثبوت وجود مادة موضعية ممنوعة على أطرافه الأربعة يوم السباق.

وأوضح أن القرار يعود إلى تقرير اللجنة البيطرية الرسمي، الذي أكد مخالفة صريحة للمادة (134/10/4) من لائحة سباقات الخيل المعتمدة.

وأكد النادي أن هذا الإجراء يأتي التزامًا بالأنظمة واللوائح المعمول بها، بهدف المحافظة على نزاهة المنافسات، وضمان مبدأ العدالة بين جميع المشاركين في الحدث العالمي الأبرز.

ويتحول ميدان الملك عبد العزيز في الجنادرية إلى مسرح عالمي لأغلى سباق في تاريخ الخيل عبر كأس السعودية بمجموع جوائز الأمسية البالغ 35.5 مليون دولار.

وتبقى العيون شاخصة على الشوط التاسع الرئيس في الـ 08:40 مساءً، حيث ينتظر الفائز 20 مليون دولار أمريكي، وفرصة كتابة التاريخ.