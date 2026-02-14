ويلز جاهزة

أنهى منتخب ويلز الأول للرجبي تحضيراته على ملعب برينسيباليتي في مدينة كارديف قبل مواجهة نظيره الفرنسي، الأحد، ضمن منافسات بطولة الأمم الست (الفرنسية)