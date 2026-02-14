الرئيسية / الصورة .. قصة

انطلاق الفعاليات

2026.02.14 | 04:48 pm
انطلقت فعاليات سباق كأس السعودية، المنظم في ميدان الملك عبد العزيز في الجنادرية، السبت، في وقت مبكر، وحظت بحضور جماهيري كبير تصوير: حمد الشغرود
انطلاق الفعاليات

انطلاق الفعاليات

انطلاق الفعاليات

انطلاق الفعاليات