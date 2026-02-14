رسميا.. توتنام يُعيّن تودور

عيّن نادي توتنام الإنجليزي الكرواتي إيجور تودور، مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم الجاري، وفقًا لما أعلنه السبت.

وقال ‌تيودور في بيان صحافي: «أدرك حجم المسؤولية ‌الملقاة على عاتقي، وتركيزي واضح ويتمثل ⁠في ⁠تحقيق المزيد من الثبات في أدائنا والمنافسة بكل قوة في كل ​مباراة».

وأضاف المدرب الكرواتي: «هناك جودة عالية في قائمة اللاعبين الحالية، ومهمتي هي تنظيمها وتنشيطها وتحسين نتائجنا بسرعة».

ويخلف تودور، مدرب يوفنتوس الإيطالي السابق، الدنماركي توماس فرانك الذي أقيل الأربعاء الماضي، في وقت يعاني فيه توتنام من تراجع بالنتائج، إذ لا يبتعد سوى خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط في الدوري.

وأُقيّل تودور، صاحب الـ47 عامًا، من تدريب يوفنتوس، أكتوبر الماضي، عقب سلسلة من ثماني مباريات دون فوز.

وعند وصول تودور إلى يوفنتوس، كان الفريق خارج المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في المراحل المتأخرة من موسم 2024-2025، لكنه قاده في النهاية إلى إنهاء الموسم في المركز الرابع، بعدما خسر مباراة واحدة فقط في أول 11 مباراة تحت قيادته.

ويأتي خيار التعيين المؤقت على خطى مانشستر يونايتد الذي استعان بمايكل كاريك، لاعب وسطه السابق، حتى نهاية الموسم الجاري، بعد إقالة البرتغالي روبن أموريم.

وكان توتنام مرتبطا أيضًا بمدربين آخرين، بينهم إدين تيرزيتش، مدرب بوروسيا دورتموند السابق، وماركو روزه، مدرب لايبزيج السابق، قبل الاتفاق مع تودور.

أما بالنسبة للمدرّب الدائم الموسم المقبل، فمن بين المرشّحين المحتملين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الفريق السابق، بعد انتهاء التزامه مع منتخب أمريكا في كأس العالم 2026.

ويخوض توتنام مباراته المقبلة في دربي شمال لندن على أرضه أمام أرسنال المتصدّر في 22 فبراير الجاري.