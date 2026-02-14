تحضيرات البيسبول

الرئيسية / الصورة .. قصة

2026.02.14 | 04:53 pm
أجرى فريق واشنطن ناشونالز الأمريكي للبيسبول تمارينه الاستعدادية خلال معسكره التحضيري في كلوفر بارك (الفرنسية)
