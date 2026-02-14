شراكة آسيوية وأوروبية تطور الحكام

اختتم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعًا استراتيجيًّا، السبت، مع إدارة الحكام في الاتحاد الأوروبي «UEFA» بمدينة ليماسول القبرصية، إذ جرى التأكيد على الالتزام المشترك بتطوير معايير التحكيم العالمية عبر تعاونٍ منظم، وتبادلٍ فني، ومبادرات تطوير طويلة الأمد.

وشهد الاجتماع، بحسب بيان الاتحاد الآسيوي، وضع إطار عملٍ متكامل لتعزيز التعاون الفني يهدف إلى مواصلة تطوير هياكل التحكيم، ونماذج الحوكمة، ومعايير الأداء في مختلف المسابقات وعلى المستويات كافة.

وتمثل هذه الخطوة محطةً في مسيرة التعاون بين الاتحادين القاريين، إذ تفتح المجال لتبادل إدارة المباريات في مسابقات الطرفين للمرة الأولى في تاريخهما.

وإدراكًا لأهمية الابتكار وبرامج التعليم والتميز التشغيلي في منظومة التحكيم الحديثة، أجرى الخبراء نقاشاتٍ معمّقة حول عمليات إدارة مسابقات الحكام، ومسارات تطويرهم، وأطر اكتشاف المواهب، وتحسين العمليات الإدارية بما يؤسس لقاعدة تعاونٍ مستدام تقوم على الشفافية والمساءلة والتعلم المتبادل.