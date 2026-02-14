الطائي يكرر رباعية الجبيل

أمطر فريق الطائي الأول لكرة القدم شباك ضيفه الجبيل برباعيةٍ نظيفةٍ في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، السبت، ضمن الجولة الـ 22 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وجدَّد الطائي بهذا الفوز تفوُّقه على الجبيل في الموسم الجاري، إذ انتصر عليه 4ـ1 في الدور الأول.

وبعد شوطٍ أوَّلَ سلبي، انتفض الفريق الحائلي في الثاني، وتمكَّن من افتتاح النتيجة عبر البرازيلي جوناثان ماتشادو في الدقيقة 58، وأضاف الألماني تورليس كنول الثاني «72»، وعزَّز حسين الشرفا تقدم فريقه بالثالث «78»، واختتم الألماني كنول مهرجان الأهداف بإحراز هدفه الشخصي الثاني والرابع للطائي من ركلة جزاءٍ في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع الطائي نقاطه إلى 28 في المركز التاسع، بينما تجمَّد رصيد الجبيل عند ثماني نقاطٍ في المركز الـ 18 والأخير.