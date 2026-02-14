على خطى الريال.. برشلونة يهاجم التحكيم ويطالب بالشفافية

ندَّد نادي برشلونة الإسباني في رسالةٍ وجَّهها، السبت، إلى اتحاد كرة القدم بـ «غياب الاتساق» في القرارات التحكيمية، مطالبًا بإدخال تغييراتٍ فوريةٍ من أجل «مصداقية» مختلف المسابقات.

وعدَّ النادي الكاتالوني نفسه متضرِّرًا بعد خللٍ في تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، الخميس، خلال خسارة فريقه الأول لكرة القدم 0ـ4 أمام أتلتيكو مدريد ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الملك، ما أدى إلى إلغاء هدفٍ لصالحه بداعي التسلل بعد رسم الخطوط يدويًا في مراجعةٍ، استغرقت نحو ثماني دقائق.

وأبدى برشلونة كذلك استياءَه من «ازدواجية المعايير» في التعامل مع الحالات الخشنة، مستشهدًا بعدم طرد جوليانو سيميوني، لاعب أتلتيكو مدريد، بعد تدخُّله على أليخاندرو بالدي مقابل التسرُّع في طرد إريك جارسيا.

وأوضح النادي في رسالته، أن تفسير حالات اللمس باليد داخل منطقة الجزاء غالبًا ما يكون مربكًا، إضافةً إلى غياب الشفافية في العودة إلى حكم الـ «VAR».

وعبَّر النادي أيضًا عن أسفه لما وصفه بـ «أخطاءٍ تحكيميةٍ فادحةٍ طوال الموسم، كان عديدٌ منها حاسمًا ومضرًّا بالنادي»، ما يُغذِّي «تزايد انعدام الثقة» في سياقٍ متوتِّرٍ أصلًا، إذ يتبادل وغريمه ريال مدريد الاتهامات بالاستفادة من القرارات التحكيمية.

وكان الريال وجَّه رسالةً مماثلةً، فبراير 2025، شنَّ فيها حربًا مؤسساتيةً ضد تحكيمٍ، وصفه بـ «الفاقد تمامًا للمصداقية»، و«الفاسد من الداخل» عقب سلسلة قراراتٍ، عدَّها مجحفةً بحقه.

وسيحصل برشلونة على بعض الوقت للتعافي من الصدمة القاسية التي اختبرها، الخميس، عندما يحلُّ ضيفًا على جاره الكاتالوني جيرونا، الإثنين، في ختام المرحلة الـ 25 من الدوري، الذي يتصدره بـ 58 نقطةً، وبفارق نقطةٍ واحدةٍ عن ريال مدريد الذي يمكنه اعتلاء الصدارة مؤقتًا في حال فوزه على ضيفه ريال سوسيداد، السبت.