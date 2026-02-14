بثنائية الخلود.. النجمة يسجل الانتصار الأول

سجَّل فريق النجمة الأول لكرة القدم انتصاره الأول في دوري روشن السعودي بعد تفوقه على ضيفه الخلود بنتيجة 2ـ1، السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ22.

وأحرز البرازيلي فيليبي كاردوسو والفرنسي بلال بوطوبة هدفي النجمة في الدقيقتين «21 و56»، بينما حمل الهدف الوحيد للخلود توقيع الأرجنتيني راميرو إنريكي من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وجاء فوز الفريق النجماوي في المباراة الأولى تحت قياده مدربه البريطاني نيستور إل مايسترو، الذي تولى المهام الفنية خلفًا للبرتغالي ماريو سيلفا، المقال من منصبه بعد سلسلة من النتائج المتراجعة جمع خلالها الفريق 5 نقاط من 5 تعادلات، فيما خسر 15 مباراة.

وردَّ النجمة الدين إلى الخلود بعد الخسارة أمامه مرتين في الموسم الجاري، الأولى بنتيجة 1ـ5 في الدور الأول من الدوري، والثانية 0ـ1 لحساب الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، وبذلك يرفع رصيده إلى 8 نقاط، لكنه في المقابل ظلَّ في قاع الترتيب.

من جهته، تجمد رصيد الخلود عند 19 نقطة في المركز الـ 13.