رونالدو يلتحق بالحضري وحسين

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، ثالث لاعبٍ يسجل في دوري المحترفين السعودي وعمره 41 عامًا أو أكثر.

ومنذ إتمام «الدون» عامه الـ 41، في 5 فبراير الجاري، لم يشارك سوى أمام الفتح، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وأنهى البرتغالي سلبية الشوط الأول بهدفٍ في الدقيقة 18 مستغلًا عرضيةً منخفضة الارتفاع من زميله السنغالي ساديو ماني، الجناح الأيسر.

وأحرز رونالدو الهدف بعمر 41 عامًا وتسعة أيامٍ، وبات ثالث أكبر لاعبٍ يسجل في دوري المحترفين بعد المصري عصام الحضري، وحسين عبد الغني، الثنائي المعتزل.

وعندما كان يُمثِّل التعاون، سجَّل الحضري هدفًا للفريق من ركلة جزاءٍ في مرمى الاتفاق، بتاريخ 10 ديسمبر 2017، ووقتها كان يبلغ من العمر 44 عامًا و329 يومًا.

وفاز التعاون في تلك المباراة بأربعة أهدافٍ نظيفةٍ، أحرز آخرها الحارس المصري الذي اعتزل في 2019.

وفي 8 نوفمبر 2018، سجَّل حسين عبد الغني، أحد أشهر شاغلي مركز الظهير الأيسر، هدفًا لفريق أُحُد أمام منافسه الحزم، خلال مباراةٍ انتهت بالتعادل 3ـ3 ضمن منافسات الدوري.

وأحرز الهدف بعمر 41 عامًا و291 يومًا عبر ركلة جزاءٍ، ليتعادل لفريقه 2ـ2 خلال اللقاء، قبل وصول النتيجة النهائية لاحقًا إلى 3ـ3.

واستمر نجم المنتخب السعودي السابق في الملاعب حتى عام 2020، واعتزل بقميص الأهلي، نادي بداياته.