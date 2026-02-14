ستراسبورج يجبر مرسيليا على التعادل

فرّط فريق مرسيليا الفرنسي الأول لكرة القدم، السبت، في انتصار كان في متناوله بالتعادل 2ـ2 أمام ضيفه ستراسبورج ، بعدما كان متقدمًا بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 74، ضمن المرحلة الـ 22 للدوري المحلي.

وفشل الفريق الجنوبي في ظهوره الأول بعد رحيل مدربه الإيطالي السابق روبرتو دي تزيربي «بالتراضي» في تحقيق الانتصار الثالث تواليًا في الدوري، بعد أن قاده مؤقتًا مدافعه الأسبق جاك أباردونادو.

وكانت إدارة النادي الجنوبي توصلت إلى اتفاق ينص على إنهاء العلاقة بالتراضي مع دي تزيربي فجر الأربعاء الماضي، وذلك بعد أيام من الخسارة القاسية أمام الغريم التقليدي باريس سان جيرمان 0ـ5 المرحلة الماضية.

وتلا تلك الخسارة تعادل مخيب أمام باريس أف سي 2ـ2، بعدما كان متقدمًا 2ـ0 حتى الدقيقة 82، في المرحلة ما قبل الماضية، وإقصاء مرير قبل ذلك من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفارق هدف عن بنفيكا البرتغالي، بعد السقوط أمام كلوب بروج البلجيكي 0ـ3 في الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعة الموحدة.

ورفع مرسيليا بهذه النتيجة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، مضيعًا على نفسه فرصة اعتلاء المركز الثالث مؤقتًا بفارق الأهداف عن ليون الذي يستضيف نيس الأحد، فيما وصل ستراسبورج السابع إلى 31 نقطة.



وافتتح جرينوود التسجيل بعدما انفرد من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ورفع الكرة من فوق الحارس الضيف البلجيكي مايك بيندرس، بعد تمريرة بينية متقنة من الجزائري أمين جويري وضعت الجناح الإنجليزي وجهًا لوجه مع بيندرس «14»، ليوقع على هدفه الـ 23 في 33 مباراة بكافة المسابقات الموسم الجاري.

وأضاف جويري الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة بالخطأ من بيندرس، فاخترق منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يسكن الكرة في الزاوية اليمنى «47».

وقلّص البديل السويدي سيباستيان ناناسي الفارق بتسديدة من الجهة اليسرى من على مشارف منطقة الياردات الست، استقرت في الزاوية العليا اليمنى «74».

ودانت الأفضلية بشكل واضح للضيوف بعد تقليص الفارق، لكن الحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي كان حاضرًا للذود عن مرماه ببراعة في أكثر من مناسبة، قبل أن يستقبل هدف التعادل من ركلة جزاء سددها الأرجنتيني خواكين بانيتشيلي «90+7».