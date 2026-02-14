سفيرة جولف السعودية تتوج بلقب بطولة PIF

تُوِّجَت الإنجليزية تشارلي هال، سفيرة جولف السعودية، بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات، بعدما سجّلت سبع ضربات تحت المعدل في الجولة الختامية، لتحسم لقب البطولة الافتتاحية لموسم جولة السيدات الأوروبية، البالغة جوائزها خمسة ملايين دولار، والتي نظمت على أرض نادي الرياض للجولف.

وأكدت هال مجددًا علاقتها المميزة مع نادي الرياض للجولف، بعدما سبق لها التتويج باللقب هنا عام 2024، إلى جانب تسجيل ثلاثة مراكز ضمن العشرة الأوائل في الرياض العاصمة السعودية.

ونجحت هال في شق طريقها وسط منافسة قوية، مسجلة سبع ضربات طائر (Birdies)، إلى جانب ضربة نسر (Eagle) عند الحفرة الـ 12 من فئة خمس ضربات.

وتبلغ هال من العمر 29 عامًا، وبهذا الإنجاز ترفع رصيدها إلى خمسة ألقاب في جولة السيدات الأوروبية.

وسجّلت تشارلي هال ضربة «إيجل» مميزة من مسافة 18 مترًا عند الحفرة الـ 12، لتُعد من أبرز لحظات الجولة الختامية.

واستحقت اللاعبة الصينية موني هي، ولاعبة من كوريا الجنوبية ثناءً خاصًا، بعدما أنهتا منافسات البطولة بمجموع 13 ضربة تحت المعدل، دون تسجيل أي خطأ طوال الجولات الأربع الكاملة.

وجاء تتويج سفيرة جولف السعودية بعد تفوقها بفارق ضربة واحدة فقط على الجنوب إفريقية كاساندرا ألكسندر واليابانية آكي إيواي، في ختام منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة.

ووصفت الجنوب إفريقية كاساندرا ألكسندر نفسها بأنها تمتلك «هدوءًا ذهنيًا عاليًا في المواجهات الكبرى»، في إشارة إلى قدرتها على الحفاظ على تركيزها وأدائها تحت الضغط.

تواصل جولف السعودية ريادتها في استضافة نخبة بطلات العالم مع تتويج تشارلي هال بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات في نادي الرياض للجولف.

وقالت تشارلي: «أنا سعيدة للغاية بهذا الفوز، خاصة وأن ملعب نادي الرياض للجولف يحمل مكانة خاصة في قلبي، والعودة إلى هنا لتحقيق لقب جديد وسط هذه الأجواء الرائعة في السعودية هو أمر مذهل حقًا. إن الدعم الذي تقدمه جولف السعودية للعبة على مستوى السيدات يظهر بوضوح في جودة تنظيم هذا الحدث العالمي».

وتابعت: «أشعر بحالة رائعة، وأحب هذا الملعب كثيرًا. لقد تطور بشكل واضح على مر الأعوام، وأصبح أكثر تحديًا مع زيادة كثافة العشب وصعوبة المسار، وهو ما جعل التجربة ممتعة ومليئة بالتحدي».

واستقطب الحدث 757 مشاركًا من برامج المسؤولية الاجتماعية، يمثلون عددًا من المؤسسات التعليمية المرموقة في مختلف مناطق السعودية، من بينها مدارس الفارس العالمية، ومدارس الجودة، ومدارس وقت التعلم، ومدرسة ابن رشد، ومدرسة داون هاوس، ومدارس ابن خلدون، ومدارس النموذجية، دعمًا لهذا الحدث البارز.

وجاءت هذه المشاركة بالتعاون مع جمعية أبطال السرطان، وجمعية إنسان لرعاية الأيتام، وجمعية «حقق أمنيتهم»، بما يعكس التزامًا جماعيًا بإحداث أثر مجتمعي إيجابي ومستدام.

وتتجه سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية إلى محطتها الثانية في مدينة لاس فيجاس، في ظهور تاريخي أول على الساحل الغربي، حيث تشهد المنطقة للمرة الأولى استضافة كل من سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية وبطولة أرامكو، في خطوة تعكس توسع البطولة إلى وجهات رياضية وترفيهية عالمية رائدة.

ومن المقرر خوض المنافسات خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل المقبل، بجوائز مالية تبلغ أربعة ملايين دولار، وبمشاركة نخبة من لاعبات الجولف على مستوى العالم.