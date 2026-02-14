الكونفيدرالية.. الزمالك والمصري إلى ربع النهائي

تأهل فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم والمصري البورسعيدي إلى دور الثمانية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بفوزهما، السبت، على ضيفيهما كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 2ـ1، وزيسكو يونايتد الزامبي 2ـ0 لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

ورفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة متصدرًا المجموعة الرابعة بفارق نقطة على مواطنه المصري البورسعيدي الثاني، بينما توقف كايزر تشيفز الثالث عند 10 مع فارق أقل في سجله التهديفي، بينما اكتفى الفريق الزامبي بخمس نقاط في المركز الأخير.

وعلى ملعب هيئة قناة السويس، افتتح الزمالك التسجيل بواسطة البرازيلى خوان بيريرا من رأسية بعد عرضية من ناصر منسى «53». وعزز الفريق تقدمه عن طريق عبد الله السعيد، مستفيدًا من تمريرة بينية أرسلها محمد السيد من خارج منطقة الجزاء «72». وقلص مكابي ليليبو النتيجة لكايزر تشيفز بحلول الدقيقة 75.

وفي المباراة الثانية، نجح كريم أحمد «بامبو» في إحراز هدف التقدم للمصري البورسعيدي «63» قبل أن يضيف صلاح محسن الثاني «81».

سيطر المصري على مجريات الشوط الأول وكانت له عدة محاولات هجومية لم يكتب لها النجاح في إحراز هدف التقدم في الوقت الذي التزم فيه لاعبو زيسكو يونايتد بالتأمين الدفاعي.

وكاد المصري أن يتقدم بهدف في الدقيقة 13 من تمريرة عرضية أرسلها أحمد القرموطي لتمر من حارس مرمى زيسكو لكنها مرت أيضًا من كريم العراقي لاعب المصري وهو أمام المرمى.

وسيطر المصري على الشوط الثاني ونجح في ترجمة السيطرة إلى هدفين ليضمن التأهل متفوقًا على ضيفه الزامبي.