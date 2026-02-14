هيمنة جيسوس مستمرة.. ثنائية نصراوية تحسم نقاط الفتح

تغلَّب فريق النصر الأول لكرة القدم على مضيّفه الفتح بهدفين نظيفين، السبت، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، ليحافظ البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب «الأصفر»، على سجلِّه الناصع أمام المنافس الأحسائي.

وسجَّل هدفَي المباراة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والجناح البديل أيمن يحيى في الدقيقتين 18 و78.

وواصل جيسوس تحقيق العلامة الكاملة في مواجهاته مع الفتح، التي بلغ عددها ستًّا، منها اثنتان برفقة النصر.

وقاد جيسوس الفريق العاصمي للفوز على الفتح 5ـ1 في الدور الأول، قبل إسقاط المنافس مجدَّدًا بثنائيةٍ.

وفاز البرتغالي على مواطنه جوزيه جوميز، مدرب الفتح، في جميع المواجهات التي جمعت بينهما، وعددها الإجمالي ثلاثٌ، بينها اثنتان وهو على رأس الجهاز الفني للنصر.

ولم يهدر «الأصفر» أي نقطةٍ في الدوري منذ خسارته 1ـ3 من الهلال، 12 يناير الماضي، لحساب الجولة الـ 15، محققًا سبعة انتصاراتٍ على التوالي.

وعلى النقيض منه، لم يفز الفتح بأي مباراةٍ منذ انتصاره ضمن الجولة الـ 15 بنتيجة 3ـ1 على الرياض، متعثرًا في سبع مبارياتٍ متتاليةٍ، بواقع أربعة تعادلاتٍ، وثلاث هزائم.

واستردَّ النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطةً، معيدًا فارق النقطة الذي يفصله عن الهلال المتصدر.

في المقابل، تجمَّد رصيد الفتح عند 24 نقطةً، وأنهى الجولة عاشرًا أمام الحزم الذي يتخلَّف عنه بفارق الأهداف.