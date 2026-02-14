«الحكام» تسلم التسجيلات للاتحاد والقادسية وتنبّه على الإنجليزية

سلّمت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم إدارتي ناديي الاتحاد والقادسية التسجيلات الصوتية الخاصة بمحادثات حكمي الساحة مع غرفة الـVAR، خلال مباراتي الفريقين أمام النصر والهلال، في الجولتين 19 و21 من دوري روشن السعودي، وفق ما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السويسري مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام، سلّم إدارة نادي الاتحاد التسجيلات الصوتية بين السلوفيني سلافكو فينسيتش حكم الساحة وغرفة الفيديو VAR التي احتضنت مواطنه ألين بوروساك حكم الفيديو VAR ومساعده حمد بن حركان، في مباراة النصر والاتحاد، الماضية، التي جمعت الطرفين على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، وانتهت لصالح أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وأضافت المصادر أن اللجنة سلّمت إدارة نادي القادسية التسجيلات الصوتية بين الحكم البرازيلي رفائيل كلاوس وغرفة تقنية الفيديو «VAR» خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الهلال، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة 19.

وبينت المصادر أن لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم نبّهت على الطواقم الأجنبية على ضرورة التحدث باللغة الإنجليزية خلال مجريات المباريات، حتى لو كانوا من البلد نفسه.

وكانت «الرياضية» قد نشرت في الأول من فبراير عبر حسابها «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، أن إدارة القادسية أرسلت خطابًا رسميًا إلى لجنة الحكام تطلب فيه الحصول على نسخة من التسجيلات الصوتية بين الحكم البرازيلي رفائيل كلاوس، وغرفة تقنية الفيديو «VAR» خلال مواجهة الهلال.

وأشارت إلى أن القادسية طلب صوتيات حالة الاحتكاك بين محمد كنو لاعب الهلال، والأوروجوياني ناهيتان نانديز لاعب الفريق الشرقي في الدقيقة 22.

وطلب النادي الشرقي أيضًا التسجيل الصوتي بين الحكم وتقنية الفيديو بشأن لقطة ناهيتان مع الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب الهلال في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وعلى صعيد المباراة الأخرى، كان نادي الاتحاد قد أصدر بيانًا رسميًا أبدى فيه استيائه من الأداء التحكيمي خلال مباراة النصر وأكد في بيانه أن الأخطاء التحكيمية أثّرت بشكل مباشر على مجريات اللقاء ونتيجته، بداعي تجاهل احتساب ركلتي جزاء واضحتين ومستحقتين لصالح الفريق، وطالب النادي في بيانه بضرورة مراجعة هذه الحالات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدالة ونزاهة التحكيم والحفاظ على مصداقية المسابقة وثقة الجمهور.