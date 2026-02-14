«فور إيفر يونج» يكتب التاريخ في الرياض

كتب الجواد «فور إيفر يونج» التاريخ في كأس السعودية بتحقيقه اللقب الأغلى للمرة الثانية تواليًا عقب فوزه بالمركز الأول في الشوط التاسع للنسخة السابعة من الحدث العالمي الذي احتضنه ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية، السبت.

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، ونيابةً عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، توَّج الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، طاقم إسطبل الجواد «فور إيفر يونج» بجائزة النسخة السابعة.

وحقق «فور إيفر يونج» لمالكه الياباني سوسومو فوجيتا الإنجاز بعد أن تصدَّر السباق البالغ مسافته 1800 متر بزمن 1:51.027 متفوِّقًا على الجواد «نيسوس»، صاحب المركز الثاني بزمن 1:51.218.

وأعاد «فور إيفر يونج» بهذا الفوز سيناريو النسخة السادسة التي استضافتها الرياض قبل عامٍ، وتحديدًا 22 فبراير 2025، حيث خطف اللقب محققًا إنجازه الأول خارج اليابان.

وظفر الياباني سوسومو فوجيتا، مالك الجواد، بمبلغ عشرة ملايين دولار، فيما توزَّعت الملايين العشرة الأخرى بين المُلَّاك الفائزين بالمراكز من الثاني حتى العاشر.

وحلَّق «فور إيفر يونج» وحيدًا في سباق كأس السعودية، أغلى أحداث الفروسية عالميًّا، بعد أن حقق اللقب مرتين متتاليتين، بينما تناوب خمسة أبطالٍ على الفوز بالألقاب السابقة، وكانت البداية بالجواد «ماكسيموم سيكيورتي»، العائدة ملكيته إلى جاري وماري وويست وجون مجنير ومايكل تابور ودريك سميث، المتوَّج بالنسخة الأولى عام 2020، والثاني «مشرف»، المملوك للأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل، والفائز بنسخة 2021، ثم الجواد «إمبلم رود»، لمالكه الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، بطل نسخة 2022، فالجواد «بينثلاسا»، الحاصل على لقب 2023، والجواد «سينور بوسكادور»، لمالكه شرف محمد الحريري الزهراني، بطل نسخة 2024.