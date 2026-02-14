قانون الرياضة ـ الرابطة 8ـ20

الرابطة كيان رياضي غير حكومي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتخذ إما شكل هيئة رياضية لا تسعى بشكل أساس لتحقيق الربح، أو شركة وفقًا لأحكام نظام الشركات.

وتمارس الرابطة أعمال إدارة المنافسات الرياضية، وتسويقها، وفق ما يقضي به نظامها الأساس، أو عقد تأسيسها، واللوائح التي تنظم شؤونها، ولوائح الاتحاد المعني، وللأندية المشاركة في منافسة رياضية تأسيس رابطة لها، وذلك بعد موافقة الاتحاد المعني.

ويضع الاتحاد المعني أحكام وشروط حصول الأندية على الموافقة لتأسيس رابطة، بما يشمل تحديد نموذج عمل الرابطة، وشكلها القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام، وأغراضها، وطريقة إدارتها، وبما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة.

وتتولى الرابطة، إن وجدت، إدارة المنافسة الرياضية، وتسويق حقوقها التجارية، وفقًا لأفضل الممارسات، وعمل أي مهمة أخرى تحددها اللوائح، وللرابطة العمل بما يلزم لتنفيذ مهماتها، ومن ذلك تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وتكليفها بمهمات وصلاحيات محددة، وفق النظام الأساس للرابطة، أو عقد تأسيسها.

وإصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لأعمالها وشؤون أعضائها ومنسوبيها، وفقًا لما تحدده اللوائح من ضوابط في هذا الشأن.

كما لها تحديد المقابل المالي للعضوية أو التسجيل فيها وللخدمات التي تقدمها. وتأسيس الشركات والمساهمة أو المشاركة فيها، وفقًا لأحكام نظام الشركات، وبعد أخذ موافقة وزارة الرياضة وللرابطة تملك العقارات، والمنقولات، والتصرف بها، واستثمار الأموال، وفقًا لما تحدده اللوائح.

واقع جديد لمفهوم روابط المشجعين وغيرهم من عناصر المكون الرياضي من روابط اللاعبين والحكام وغيرهم، تُدخل تعديلًا وتطويرًا جذريًا عميقًا للإدارة والاستثمار الرياضي ويحتم ذلك تعديلات مهمة على أنظمة الأندية الرياضية التي يجب أن تسهم في إدارة أعمال الاتحادات الرياضية من ممارسة حقوقها وواجباتها تجاه ترشيح أعضاء اللجان في الاتحادات الرياضية حتى لا تنفرد باختيار الأعضاء، وهو ما يقضي على الأسلوب الحالي لاختيارات الأعضاء، والقضاء على اتهامات وادعاءات الانتماء والمحسوبية، بما يقضي على مظاهر التعصب الرياضي، وتهم الانحياز، وبالتالي تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة شؤون اللعبة في الأندية والاتحادات الرياضية المسؤولة عن حسن إدارة اللعبة ودعمها.