جيسوس: الهلال لديه المادة وأنافس بالموجود

كسر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، صمته الإعلامي محليًا، وعاود تأكيد رغبته في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، رغم امتلاك الهلال المتصدر إمكانات مادية أعلى، منوهًا بأهمية الفوز الذي حققه الأصفر بهدفين نظيفين أمام مضيّفه الفتح، السبت، ضمن الجولة الـ 22.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال البرتغالي: «حققنا انتصارًا مهمًا جدًا، فالفتح فريق محترم وليس سهلًا التغلب عليه».

وللمرة الأولى يواجه جيسوس الإعلام محليًا، عقب جولتين من الدوري شهدتا عزوفه عن حضور المؤتمرات الصحافية قبل وبعد المباراة.

وردًا على استفسار من «الرياضية» حول قدرة النصر على منافسة الهلال بهذا المستوى أبان: «راضٍ عن الأداء وسعيد به، والفريق تطوَّر كثيرًا، وينافس على هذه النسخة من الدوري، وجئت إلى النصر من أجل ذلك».

وأكمل: «الهلال لديه إمكانات مادية، وسأحاول المنافسة بالأسلحة التي أملكها».

وشدد جيسوس على أهمية تحقيق التوازن داخل الملعب مضيفًا: «الفريق الذي يدافع يحقق نتائج إيجابية، والعمل الجماعي سيدفع بنا نحو الأفضل».

وبرر قلة الاعتماد على الجناح أيمن يحيى، صاحب الهدف الثاني، بالقول: «أيمن لاعب مهاري، لكن الإشكالية هي عدم وجود فرصة لكي يلعب مباريات كثيرة».

ولم يهدر «الأصفر» أي نقطةٍ في الدوري منذ خسارته 1ـ3 من الهلال، 12 يناير الماضي، لحساب الجولة الـ 15، محققًا سبعة انتصاراتٍ على التوالي.

واستردَّ الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطةً، معيدًا فارق النقطة الذي يفصله عن الهلال المتصدر.