فورمولا إي.. جدة تزف دا كوستا إلى لقب الجولة الخامسة

حسم البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا فوزًا ثمينًا في الجولة الخامسة من سباق جدة إي بري 2026، متقدمًا على السويسري سيباستيان بويمي، فيما أكمل أوليفر رولاند، حامل اللقب، منصة التتويج بحلوله ثالثًا.

وتوّج بدر القاضي نائب وزير الرياضة، دا كوستا سائق فريق «جاكوار تي سي إس ريسينج» بالمركز الأول، فيما قلّد الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، السويسري سيباستيان بويمي سائق فريق «إنفيجن ريسينج» المركز الثاني، وأكمل البريطاني أوليفر رولاند سائق فريق «نيسان فوروملا إي» عقد المراكز الأولى بحلوله في المرتبة الثالثة.

وبالعودة إلى التجارب التأهيلية التي تُحدّد مراكز الانطلاق، فقد حقق السويسري إدراردو مورتار سائق فريق «ماهيندرا ريسينج» المركز الأول، تلاه البريطاني جيك دينيس سائق فريق «أندريتي فوروملا إي» في المركز الثاني، وحل البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا سائق فريق «جاكوار تي سي إس ريسينج» ثالثًا.

وشهدت الجولة الخامسة من السباق أجواء حافلة بالإثارة والتنافس منذ لحظاتها الأولى، إذ انطلقت التجارب الحرة في تمام الـ 01:30 ظهرًا، تلتها التصفيات عند الـ 03:40 عصرًا، فيما انطلق السباق في الـ 08:05 مساءً.

وتلعب منافسات الجولة السادسة من موسم «إي بي بي فورمولا إي» في مدريد العاصمة الإسبانية، تليها الجولتان السابعة والثامنة في برلين العاصمة الألمانية، على أن تحتضن موناكو الجولتين التاسعة والعاشرة، ومن ثم الصين، والتي ستنظّم ثلاث جولات، إحداها في مدينة سانيا، وجولتان في شانغهاي، مرورًا بطوكيو العاصمة اليابانية، والتي ستشهد خوض الجولتين الـ 14 و15، ليختتم الموسم في أغسطس المقبل، وتحديدًا في لندن عاصمة بريطانيا، وذلك في الجولتين الـ 16 و17.

ويعد سباق جدة إي بري 2026، جزءًا من سلسلة سباقات السيارات الكهربائية عالميًّا، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة، وتقديم تجربة رياضية مثالية، تجمع الإثارة والابتكار والاستدامة.