الإثنين.. عابدي يسجل الحضور الثاني في الألعاب الشتوية

يسجل فايق عابدي لاعب المنتخب السعودي للتزلج، ظهوره الثاني في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «ميلانو - كورتينا 2026»، بمشاركته في منافسات التزلج المتعرج، التي تلعب الإثنين على مضمار مركز ستيلفيو للتزلج شمال إيطاليا.

وكان عابدي قد أنهى مشاركته في منافسات التزلج المتعرج العملاق، الذي جرى على المضمار ذاته السبت، بزمن إجمالي بلغ 2:53.41 دقيقة بعد خوضه جولتي السباق، في منافسة شهدت مشاركة 81 لاعبًا من نخبة المتزلجين على مستوى العالم، وذلك بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي المشارك في الدورة.

يُذكر أن عابدي يشارك في الأولمبياد الحالي بمسابقتي التزلج المتعرج، والتزلج المتعرج العملاق، مسجلاً حضوره الشخصي الثاني في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية، بعد مشاركته في أولمبياد بكين 2022.