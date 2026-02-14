ممتاز السيدات.. النصر يكرس عقدة الاتحاد

كرس فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات هيمنته على مواجهات الكلاسيكو أمام نظيره الاتحاد في الموسم الجاري بعد فوزه الكبير عليه برباعية نظيفة، السبت في ختام الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

ولم ينتظر الفريق النصراوي كثيرًا من الوقت، وباغت مضيفه بهدف مبكر سجلته الكنغولية روث كيبوي بعد مرور أربع دقائق من انطلاق المباراة التي جرت على ملعب الفريق الجداوي، وبعدها بسبع دقائق عزز تقدمه بهدف ثانٍ أحرزته بسمة الشنيفي، وأمنّت التنزانية كلارا لوفانجا النتيجة بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 27 و58.

وألحق النصر الخسارة الثالثة بالاتحاد في الموسم الجاري بعد أن تفوق عليه 4ـ1 و5ـ0 ضمن الدور الأول من الدوري، ولحساب مسابقة كأس تحدي الممتاز تواليًا.

وبهذه النتيجة، حقق النصر انتصاره العاشر تواليًا، معززًا صدارته للدوري بالعلامة الكاملة 30 نقطة، ويصبح على بعد أمتار قليلة من المحافظة على اللقب الذي توج به في المواسم الثلاثة الماضية.

على الجانب الآخر، بقي الاتحاد في المركز الثالث بـ19 نقطة بفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني.

وينتظر الفريقان مواجهتي كلاسيكو في قمتي الجولة الـ11 الجمعة والسبت المقبلين، إذ يستضيف النصر نظيره الأهلي على ملعبه، فيما يحلّ الاتحاد ضيفًا على الهلال في ملعب كلية العناية الطبية.