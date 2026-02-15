جوميز: لا نستحق الخسارة.. والحكم أثار الجدل

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، تعرض «النموذجي» لخسارة «غير مستحقة» أمام النصر، السبت، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى نصراويًا بهدفين نظيفين قال جوميز: «واجهنا فريقًا يملك تشكيلًا وبدلاء أقوياء، وارتكبنا بعض الأخطاء أمامهم، وفي الوقت نفسه قدّمنا أشياء جيدة جدًا داخل الملعب».

وأضاف: «لم نمتلك الإمكانات المادية الكافية للتعاقدات، واعتمدنا على بعض اللاعبين الصغار، ونحاول التعامل بالمجموعة المتوفرة لدينا».

وتابع: «رغم جودة لاعبيهم، قدمنا أداء مميزًا، ولا نستحق الخسارة».

وتناول التحكيم بالقول: «باتنا تعرض لمخالفات عديدة تستوجب منح المنافس بطاقات صفراء، وحدثت حالات تحكيمية كانت مثار جدل، ومع ذلك ما زلت أفضّل الحكم السعودي عن الأجنبي».

واتفق جوميز مع طرح «الرياضية» قائلًا: «نعم، فرصنا كانت قليلة أمام مرمى النصر، لكن هو ذاته حال المنافس أيضًا خلال اللقاء».

ولم يفز الفتح بأي مباراةٍ منذ انتصاره ضمن الجولة الـ 15 بنتيجة 3ـ1 على الرياض، متعثرًا في سبع مبارياتٍ متتاليةٍ، بواقع أربعة تعادلاتٍ، وثلاث هزائم، وتجمَّد رصيده عند 24 نقطةً، وأنهى الجولة عاشرًا أمام الحزم الذي يتخلَّف عنه بفارق الأهداف.