العقيلي يتوّج أبطال الإسكواش

توَّج الدكتور عادل العقيلي، رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش، المصري كريم بدوي بلقب بطولة محترفي الإسكواش PSA 3K بعد فوزه على السعودي محمد آل نصفان 3ـ1 في المباراة النهائية، السبت.

وشارك في البطولة، التي استضافتها الرياض على مدى ثلاثة أيامٍ، 16 لاعبًا من خمس دولٍ، هي السعودية «المستضيف»، ومصر، والكويت، وعُمان، وكندا.

وجرت مراسم تتويج الأبطال في حضور عبد العزيز باعشن، الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وتأتي البطولة، التي انطلقت الخميس، ضمن بطولات رابطة اللاعبين المحترفين التي احتضنتها السعودية للمرة الأولى، وشهدت منافسةً قويةً بين اللاعبين، وحضورًا جماهيريًّا لافتًا.