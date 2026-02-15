«بريمير بادل».. كويلو وتابيا يحافظان على اللقب

اختُتمت منافسات بطولة Premier Padel Riyadh Season P1، السبت، بتتويج أبطال فئتَي الرجال والسيدات في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي نهائي الرجال، واصل الإسباني أرتورو كويلو والأرجنتيني أجوستين تابيا، المصنَّفان الأول عالميًّا وحاملا اللقب، فرض هيمنتهما على الساحة العالمية بعد أن نجحا في الحفاظ على لقبهما، والتتويج بالبطولة إثر فوزهما على الأرجنتيني فيديريكو تشينجوتو، والإسباني أليخاندرو جالان بمجموعتين دون مقابلٍ.

أمَّا في نهائي السيدات، فشهدت المباراة تنافسًا كبيرًا بين أبرز اللاعبات في العالم، إذ تمكَّنت الإسبانيتان أليخاندرا أوسيترو بريتو وأريانا سانشيز فالادا من تحقيق اللقب بفوزهما بمجموعتين مقابل واحدةٍ على جورجيا ترياي بونس ودلفينا بريا سينيسي.

ويأتي تنظيم بطولة Premier Padel Riyadh Season P1 امتدادًا لسلسلة الفعاليات العالمية التي يحتضنها موسم الرياض، وتسهم في تعزيز التنوع الرياضي والترفيهي، وتوفر للجمهور فرصة متابعة نخبة نجوم العالم عن قربٍ ضمن تجربةٍ متكاملةٍ، تجمع بين المنافسة العالية والتنظيم الاحترافي.