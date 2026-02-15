دا كوستا: دور السعودية كبير في عالمنا.. وأتمنى استمرار السباقات هنا

أكد البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا، سائق فريق جاكوار سي إس ريسينج، أن حصوله على المركز الأول في الجولة الخامسة من موسم سباقات فورمولا إي 2026، يعود إلى العمل التكاملي بين أعضاء الفريق، ما نتج عنه تقديمُ عطاءٍ مثالي، ودقةٍ كبرى، «خاصَّةً أن البطولة، تُعدُّ من أكثر البطولات تنافسًا، كما أن الفوز فيها يتطلَّب ضبطَ كل عنصرٍ بأعلى درجةٍ من الدقة»، مشيرًا إلى أن هذا السباق هو الرقم 150 بالنسبةِ له، وتدوين الفوز فيه يأتي بمنزلة رد الجميل للفريق.

وقال: «سواء في الدرعية، أو جدة، السعودية تؤدي دورًا مهمًّا في دعم البطولة بالاستثمار وتطوير التقنيات، ونحن ممتنون لهذا الدعم، ونتطلَّع لمواصلة السباق هنا لأعوامٍ طويلةٍ، خاصَّةً مع قدوم الجيل الرابع من السيارات الذي سيعطي المنافسة بُعدًا جديدًا، وتنافسيةً عاليةً».

بدوره، أبدى السويسري سيباستيان بويمي سعادته بالحصول على المركز الثاني، مؤكدًا أن فريقه كان يستحق نتيجةً قويةً، مبينًا أن عدم حصولهم عليها كان بسبب عدم إتقان التفاصيل الصغيرة، لافتًا إلى أن الأهم يتمثَّل في تقديم سباقٍ خالٍ من الأخطاء، ما يُعزِّز الثقة، ويزيد الإيجابية داخل الفريق.

إلى ذلك، أوضح البريطاني أوليفر رولاند، صاحب المركز الثالث، صعوبة سباقَي جدة، موضحًا أن الفريق عمل على إجراء تغييراتٍ واسعةٍ بحثًا عن حلولٍ، وهو ما ساعد في إعادة ضبط الذهن.

وقال: «لم أتوقَّع أن أكون على منصة التتويج اليوم، خاصَّةً مع افتقادي للثقة والإحساس بالسيارة، لكنْ الفريق قدَّم عملًا كبيرًا، حتَّم عليَّ الدخول دون وضع أعذارٍ، والحصول على المركز الثالث».