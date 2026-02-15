بثنائية سالفورد.. سيتي إلى ثمن نهائي الكأس

تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد المحلي للعبة، بفوزه السبت على ضيفه سالفورد من المستوى الرابع بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدور الرابع.

افتتح سيتي التسجيل بهدف مبكر سجَّله ألفي دورينتجتون مدافع سالفورد «6»، بعدما حوَّل عرضية الدولي الجزائري ريان آيت نوري، الظهير الأيسر، بالخطأ في مرماه. وألغى الحكم هدفًا ثانيًا لسيتي بداعي التسلل أحرزه المهاجم المصري عمر مرموش بتسديدة قوية في المقص الأيمن «26».

وأضاع سيتي العديد من الفرص عبر لاعبيه جون ستونز وتيجاني ريندرز وفيل فودين، بينما أنقذ الحارس جيمس ترافورد شباكه من هدفين.

ووسط إهدار المزيد من الفرص، عزَّز الدولي الإنجليزي مارك جيهي، قلب الدفاع، تقدم فريقه بالثاني «81»، ليحتفل بهدفه الأول بعد انضمامه في موسم الانتقالات الشتوية قادمًا من كريستال بالاس.

وبعدها بأربع دقائق، حرم القائم المهاجم الغاني الدولي أنطوان سيمينيو، المنضم حديثًا أيضًا، من إضافة هدف ثالث لسيتي الذي خاض المباراة بتشكيلة تضم العديد من اللاعبين البدلاء والعناصر الشابة.

ويستقبل سيتي، الذي سجَّل فوزه السادس مقابل تعادل وحيد في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات، نيوكاسل السبت المقبل لحساب الجولة الـ 27 من الدوري الممتاز.