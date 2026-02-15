«روكيت ليج».. المنتخب السعودي ثاني التصنيف

احتلَّ المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية في لعبة روكيت ليج المركز الثاني والأول عربيًّا وآسيويًّا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي أصدره السبت.

ومثَّل الأخضر الإلكتروني صالح باخشوين، ومحمد العتيبي، ويزيد باخشوين تحت إشراف عبد الرحمن سعد، مدرب المنتخب.

وجاء المنتخب السعودي ثانيًا بمجموع 1632 نقطةً بفارق 15 نقطةً عن فرنسا التي تتصدَّر الترتيب.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث، بينما جاءت المغرب رابعًا، والبرازيل خامسًا، ثم أستراليا، وإنجلترا، وبلجيكا، وهولندا، وإيطاليا في المراكز الخمسة الأخرى تواليًا.