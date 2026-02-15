الترجي يطير إلى إقصاءات «الأبطال»

تغلب فريق الترجي التونسي الأول لكرة القدم بهدفين نظيفين، السبت، على ضيفه بيترو أتليتيكو الأنجولي ليخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الترجي رصيده في مجموعته الرابعة إلى تسع نقاط، بفارق اثنتين خلف ستاد مالي المالي الذي خسر بهدف دون رد أمام سيمبا التنزاني في الجولة الختامية لدور المجموعات.

وافتتح أبوبكر دياكيتي التسجيل للترجي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني برأسية إثر تمريرة عرضية متقنة من شهاب الجبالي، قبل أن يضيف جاك ديارا الهدف الثاني في الدقيقة 82 بتسديدة قوية مستغلًا عرضية مثالية أخرى من الجبالي.

وهيمن الترجي على المباراة منذ البداية، لكنه افتقر للدقة في اللمسة الأخيرة، وفي المقابل اعتمد بيترو على الهجمات المرتدة، وكان قريبًا من التسجيل في الدقيقة 26 لكن القائم حال دون ذلك.

وارتفع إيقاع المباراة في الشوط الثاني وتمكن الترجي من التسجيل بعد دقيقة واحدة بعد هجمة قادها الجبالي.

وفرض الترجي هيمنته بعد التقدم في النتيجة واقترب من مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة.

وأطلق فلوريان دانهو تسديدة خطيرة في الدقيقة 66 مرت محاذية للقائم الأيسر لمرمى بيترو أتليتيكو الذي حلّ في المركز الثالث بست نقاط.

وتذيل سيمبا جدول ترتيب المجموعة بخمس نقاط بعد أن تكبد خسارته الثالثة السبت.