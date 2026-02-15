بيراميدز يعزز الصدارة.. ونهضة بركان يخطف الوصافة

عزَّز فريق بيراميدز المصري الأول لكرة القدم، حامل اللقب، صدارته المجموعة الأولى ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بالفوز 3ـ1 على ضيفه باور ديناموز الزامبي في الجولة السادسة والأخيرة، السبت.

وتقدَّم بيراميدز بهدفٍ، سجله مصطفى زيكو في الدقيقة 17، وأدرك الضيوف التعادل سريعًا عبر فريدريك مولامبيا عند الدقيقة 19 من المباراة التي استضافها ملعب «30 يونيو» في القاهرة.

لكنَّ بطل إفريقيا هزَّ شباك منافسه بهدفين، سجلهما يوسف إبراهيم «أوباما»، وإيفرتون دا سيلفا في الدقيقتين 33 و59.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطةً في صدارة المجموعة، بينما تجمَّدت نقاط باور ديناموز عند سبعٍ، ليتراجع إلى المركز الثالث، ويودِّع البطولة.

وفي الرباط، انتزع نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة ذاتها بعد تغلُّبه على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري 3ـ0.

وتقدَّم النهضة بهدف يوسف مهري في الدقيقة 38، وأضاف المهاجم السنغالي بول باسين الهدفين الثاني والثالث «43 و53».

وكسر الفريق المغربي بهذا الفوز سلسلة نتائجه السلبية بعد تعادلٍ وخسارتين في الجولات الثلاث الماضية، ليرفع رصيده إلى عشر نقاطٍ في المركز الثاني، وينتزع بطاقة التأهل الأخيرة عن المجموعة.