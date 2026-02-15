كين يكتب التاريخ بالهدف الـ 500

سجَّل الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، هدفه الاحترافي رقم 500 في مباراته الـ 743 مع الأندية والمنتخب بعد أن زار شباك فيردر بريمن مرتين في الفوز 3ـ1، السبت، ضمن الجولة الـ 22 من الدوري، متخطيًا البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد النصر السعودي.

وعزَّز كين رقمه بوصفه أكثر لاعبٍ إنجليزي تسجيلًا للأهداف، الذي كان محفوظًا لمدة ستة عقودٍ باسم جيمي جريفز «474 »، وتجاوزه قبل شهرين، متخطيًا رونالدو، الذي سجل هدفه الـ 500 عام 2015 في مباراته الـ 753، فيما يتفوَّق عليهما الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 632 مباراةً «أبريل 2016»، أي أسرع من الأول بـ 111، والثاني بـ 121.

وسجل كين هدفه الاحترافي الأول قبل 15 عامًا في شباك شيفيلد وينزداي عندما كان يلعب لليتون أورينت، الذي أضاف له أربعةً أخرى قبل أن ينتقل إلى ليستر سيتي، ويوقِّع على هدفين، ثم تسعة مع ميلوول.

وكانت النقلة الكبرى عندما انضم اللاعب إلى صفوف توتنام، إذ سجل له 280 هدفًا، ثم أخيرًا مع الفريق البافاري بـ 126. في حين أحرز مع المنتخب 78 «الهدَّاف التاريخي».

ويملك كين 213 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز «405 مباريات»، احتل بها المركز الثاني خلف الهداف التاريخي آلان شيرار «260». ووفقًا للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، يحتل شيرار المركز الرابع في قائمة الهدافين الإنجليز على مر العصور «409»، بينما يأتي ستيف بلومر، الذي لعب في أوائل القرن العشرين، ثالثًا «412»، خلف جريفز وكين، حسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ووقَّع كين على 349 هدفًا من اللعب المفتوح، منها 318 بقدمه اليمنى، و94 بالرأس، و100 من ركلة جزاء.

وكان الهدف الذي أوصله إلى الرقم 500 من النوع النادر بالنسبة له، إذ سدَّد من مسافةٍ بعيدةٍ، ليصبح واحدًا من 49 هدفًا، سجلها من خارج الصندوق.

ويتصدَّر كين ترتيب هدافي الدوري الألماني بـ 26، ويسعى إلى تحطيم الرقم القياسي الذي يحمله البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لأكثر عددٍ من الأهداف المسجلة بموسمٍ واحدٍ «41 في 2020ـ2021»، وحسابيًّا في إمكانه ذلك، إذ ما زالت هناك 12 مباراةً متبقيةً.

ووفقًا لـ«أوبتا»، يبلغ معدل تحويل كين الفرص إلى أهدافٍ 30.6%، ودقة تسديداته 78.1% في موسم 2025ـ2026 ، وهي أفضل من الأرقام التي حققها ليفاندوفسكي بموسمه القياسي «29.9% و58.6%».