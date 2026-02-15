أتالانتا يقلب النتيجة أمام لاتسيو

فاز فريق أتالانتا على مضيفه لاتسيو 2ـ0، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 42 نقطةً في المركز السادس، متقدِّمًا بفارق نقطةٍ على كومو السابع، الذي خسر أمام فيورنتينا 1ـ2 في وقتٍ سابقٍ من السبت، وبفارق أربع نقاطٍ خلف روما الخامس.

على الجانب الآخر، تجمَّد رصيد لاتسيو عند 33 نقطةً في المركز الثامن، وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد أن فرَّط في تقدمه بهدفين، ليتعادل مع يوفنتوس 2ـ2 في الجولة الماضية.

وتقدَّم أتالانتا في الدقيقة 41 عبر إيدرسون من ركلة جزاءٍ، فيما أضاف نيكولا زاليفسكي الثاني «60».