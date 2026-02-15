ريشة: باتنا أوجد الالتحام بمارتينيز.. ولمسة سعدان طبيعية

استشهد المصري محمد كمال ريشة، محلِّل «الرياضية» التحكيمي، بحالتين مؤثِّرتين للدلالة على توفيق الحكم أحمد الرميخاني في إدارته مباراة فريق الفتح الأول لكرة القدم ومنافسه النصر، السبت، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وأكد المحلِّل التحكيمي «تفوق الرميخاني على نفسه» خلال اللقاء، مؤيدًا قراريه بالامتناع عن احتساب ركلة جزاءٍ فتحاويةٍ، وأخرى نصراويةٍ خلال الشوط الثاني.

وفي أولى دقائق الشوط، سقط المغربي مراد باتنا، جناح الفتح، داخل منطقة جزاء النصر، مطالبًا باحتساب ركلة جزاءٍ لمصلحته بعد التحامٍ مع الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع «الأصفر».

وطلب الرميخاني استمرار اللعب بتأييدٍ من غرفة «VAR»، في قرارٍ لقي استحسان ريشة.

وقال الحكم الدولي المعتزل: «باتنا هو الذي أوجد الالتحام عندما مدَّ قدمه نحو ساق مارتينيز، والأخير لم يرتكب أي خطأ، وقرار الحكم سليمٌ باستمرار اللعب».

ووقعت الحالة الأخرى في الدقيقة 83 حين اصطدمت كرة البرتغالي جواو فيليش، مهاجم النصر، بيد المغربي مروان سعدان، مدافع الفتح، داخل منطقة جزاء الفريق الأحسائي.

وعلى غرار الحالة السابقة، لم يحتسب الرميخاني ركلة جزاءٍ، وأمر باستمرار اللعب، واتَّفق معه ريشة أيضًا.

وشرح المحلِّل التحكيمي الحالة قائلًا: «يد سعدان كانت بعيدةً عن جسده في البداية، ثمَّ أسرع بضمها إلى الداخل حتى أصبحت في وضعٍ طبيعي ضمن حيز الجسم، والكرة هي التي اتجهت نحوها دون حركةٍ إضافيةٍ من اللاعب، لذا لا يمكن معاقبته، والحكم اتخذ القرار الصحيح بتأييدٍ من غرفة VAR».

وانتهت المباراة، التي استضافها الفتح على ملعبه، بفوز الفريق الضيف بهدفين دون ردٍّ.