تتويج فرسان السعودية بـ «سيف أمير قطر»

توَّج الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، الفارس السعودي عبد الله الشربتلي بلقب سيف الأمير «الجائزة الكبرى» لقفز الحواجز في ختام منافسات البطولة، التي نُظِّمت على ميدان لونجين الداخلي في الشقب.

وسجَّل الفرسان السعوديون حضورهم على منصة التتويج، إذ حلَّ الفارس خالد المبطي في المركز الثاني من البطولة نفسها.

ونجح الشربتلي في حسم لقب «شوط السيف» في جولة التمايز، مسجلًا زمنًا وقدره 36.29 ثانية على الجواد «درعية»، ومتقدِّمًا على مواطنه خالد المبطي، الذي حلَّ ثانيًا بزمن 37.45 ثانية على الجواد «ديانا دو بيلافو»، فيما جاء الفارس البلجيكي بيتر ديفوس ثالثًا بزمن 39.20 ثانية على الجواد «كاجوال».

وأوضح الفارس السعودي عبد الله الشربتلي، خلال المؤتمر الصحافي، أن الفوز بـ «سيف الأمير» شرفٌ كبيرٌ، وقال: «فخورٌ بأن أكون جزءًا من هذا الحدث المميَّز الذي يُمثِّل أعلى مستويات المنافسة».

وشهدت البطولة مشاركةً واسعةً، بلغت 283 فارسًا وفارسةً، و599 جوادًا، فيما تجاوز إجمالي جوائزها مليونَي يورو، من بينها 1.5 مليون مخصَّصة لشوط «سيف الأمير» لقفز الحواجز، أحد أبرز وأهم الأشواط عالميًّا.

على صعيدٍ آخر، فاز السعودي عبد الرحمن الراجحي بالمركز الأول على الجواد «لورينزو» في الشوط الثالث على ارتفاع 150 سم، متقدمًا بفارقٍ ضئيلٍ عن الإيطالي إيمانويل جاوديانو على الجواد «نيكولاج»، فيما حلَّ البلجيكي بيتر ديفوس ثالثًا على الجواد «جارينا».

وفي شوط النجمة على ارتفاع 115 سم، تُوِّج السعودي خالد الهادي بالمركز الأول على الجواد «هاري أب»، تلاه القطري عبد الله أحمد الخليفي على الجواد «كوينتا»، فيما جاءت السعودية هالة الرشيد ثالثةً على الجواد «إنرجي».