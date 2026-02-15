بينتو يعزز صدارة معدل «الشباك النظيفة»

عزَّز البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، أفضليته على حراس دوري روشن السعودي في نسبة الخروج بشباكٍ نظيفةٍ خلال النسخة الجارية بعد إنهائه مباراة «الأصفر» مع منافسه الفتح، السبت، ضمن الجولة الـ 22، دون استقبال أهدافٍ.

ولعب البرازيلي أساسيًّا في المباراة التي شهدت فوز النصر على الفريق الأحسائي بهدفين دون ردٍّ.

وشارك بينتو في ثماني مبارياتٍ ضمن البطولة، وخرج دون استقبال أهدافٍ ستَّ مراتٍ، محققًا معدل شباكٍ نظيفةٍ بنسبة 75%.

وشارك البرازيلي أمام الاتحاد في الجولة الرابعة، إضافةً إلى المباريات السبع الأخيرة بعد استعادته المركز من زميله نواف العقيدي.

وحافظ على نظافة شباكه أمام الاتحاد، بينما استقبل هدفين من الشباب، وهدفًا واحدًا من ضمك في الجولتين الـ 16 والـ 17، قبل تسجيل سلسلةٍ من خمس مبارياتٍ متتالية دون تلقي أي أهدافٍ.

ويتفوَّق الحارس في معدل الخروج بشباكٍ نظيفةٍ على بقية حراس الدوري، لكنَّه بعدد المرات يحتل المركز الخامس.

ويعتلي السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، الصدارة بتسع مرَّاتٍ «شباك نظيفة» من أصل 14 مباراةً خاضها.

ويأتي بعده المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، والبلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى القادسية، والسلوفاكي ماريك روداك، حارس مرمى الاتفاق، بسبع مرَّاتٍ لكلٍّ منهم.

ويتساوى بينتو بستٍّ مع مواطنَيه مايلسون، حارس مرمى التعاون، ومارسيلو جروهي، حارس مرمى الشباب.