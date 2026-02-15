الريال يضغط برشلونة برباعية سوسيداد

قفز فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم إلى صدارة الدوري الإسباني، مؤقتًا، بفوزٍ عريضٍ على ضيفه ريال سوسيداد 4ـ1 ضمن منافسات الجولة الـ 24، السبت.

وأحرز أهداف الريال جونزالو جارسيا، وفينيسيوس جونيور من ركلتَي جزاءٍ، وفيدريكو فالفيردي في الدقائق 5 و25 و31 و48، بينما سجل ميكيل أويارزابال هدف سوسيداد الوحيد في الدقيقة 21 من ركلة جزاءٍ.

بهذا الفوز رفع الفريق المدريدي رصيده إلى 60 نقطةً، واعتلى الصدارة مؤقتًا بفارق نقطتين عن برشلونة، حامل اللقب، الذي يحلُّ ضيفًا على جيرونا ، الإثنين.

في المقابل، كسرت هذه الخسارة صحوة سوسيداد بعد أربعة انتصاراتٍ، وتعادلٍ وحيدٍ في آخر خمس جولاتٍ، ليتجمَّد رصيده عند 31 نقطةً في المركز الثامن.

وعزَّز الفوز معنويات ريال مدريد ومدربه ألفارو أربيلوا قبل أن يحلَّ الفريق ضيفًا على بنفيكا البرتغالي، الثلاثاء المقبل، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.