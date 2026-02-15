إنتر يعاقب اليوفي بثلاثية

ميلانو - الألمانية

حسم فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم قمة الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي بتغلبه على ضيفه يوفنتوس 3ـ2، السبت.

وعزَّز الإنتر، حامل اللقب، بفوزه السادس تواليًا، صدارته جدول الترتيب بـ 61 نقطةً، ووسَّع الفارق إلى ثماني نقاطٍ عن جاره ميلان، الذي يملك مباراةً مؤجَّلةً.

على الجانب الآخر، تجمَّد رصيد يوفنتوس، الذي خسر للمرة الثانية في آخر 11 مواجهةً، عند 46 نقطةً في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاطٍ خلف نابولي، الذي سيواجه روما في الجولة ذاتها، الأحد.

وتقدَّم إنتر ميلان بهدفٍ عكسي، سجله أندريا كامبياسو، لاعب يوفنتوس، في مرماه عند الدقيقة 17 قبل أن يُدرك اللاعب نفسه التعادل بعد تسع دقائقَ.

وعانى فريق «السيدة العجوز» من النقص العددي في الدقيقة 42 بعد طرد لاعبه بيير كالولو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الدقيقة 76، سجل البديل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الهدف الثاني لإنتر، لكن يوفنتوس لم يستسلم، وأدرك مانويل لوكاتيلي التعادل مجدَّدًا «83».

وارتدى بيوتر زيلنسكي ثوب البطل، وأحرز هدف الفوز للإنتر في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.