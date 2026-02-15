ثالث مرة.. النصر يخسر الاستحواذ

خسر فريق النصر الأول لكرة القدم نسبة الاستحواذ للمرة الثالثة في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، ومع ذلك هزم مضيّفه الفتح 2ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ 22.

وحسبَ موقع «سوفا سكور» الإلكتروني، حاز النصر الكرة بنسبة 49% خلال المباراة، مقابل 51% لمنافسه.

وطوال الجولات السابقة، لم يفقد الفريق العاصمي أفضلية الاستحواذ سوى مرتين، أولاهما أمام الهلال، والأخرى أمام الاتحاد.

وفي مواجهة الهلال، التي جرت ضمن الجولة الـ 15، وانتهت زرقاء بنتيجة 3ـ1، بلغت نسبة حيازته الكرة 48% مقابل 52% للمنافس.

أمَّا في مواجهة الاتحاد، التي جاءت ضمن الجولة الـ 21، وانتهت نصراويةً بهدفين نظيفين، فبلغت نسبة استحواذه 45%، وهي الأقل له في الدوري، مقابل 55% لـ «النمور».

ويحتل النصر وصافة جدول الترتيب برصيد 52 نقطةً، متأخرًا خلف الهلال المتصدر بفارق نقطةٍ واحدةٍ.