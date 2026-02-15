ليفربول يتخطى برايتون.. ومغمور يقصي بيرنلي

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا، وصنع آخرَ، ليقود فريق ليفربول الأول لكرة القدم إلى الفوز على ضيفه برايتون 3ـ0، السبت، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا بهدفٍ، سجله كورتيس جونز في الدقيقة 42 من المباراة، وقبلها تدخَّل الحكم باحتساب تسللٍ ضد الهولندي كودي جاكبو، مهاجم الفريق، ليحرمه من فرحة التسجيل «35» بعد ركلةٍ حرةٍ، نفذها زميله الهنغاري دومينيك سوبوسلاي.

وفي الشوط الثاني، خطف صلاح الأضواء من الجميع بصناعته الهدف الثاني الذي سجله سوبوسلاي بتسديدةٍ قويةٍ من داخل منطقة الجزاء «56»، وبعدها وقَّع بنفسه على الثالث «68» من ركلة جزاءٍ، سدَّدها بقوةٍ في المقص الأيسر لجاستون ستيل، حارس مرمى برايتون.

وحسبَ شبكة «أوبتا»، أحرز صلاح هدفًا، وصنع آخرَ في 15 مباراةً لليفربول بجميع المسابقات خلال الموسمين الجاري والماضي، متفوقًا على أقرب منافسيه بوكايو ساكا، نجم أرسنال، وإيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي، اللذين كرَّرا هذا الإنجاز في ست مبارياتٍ.

ولحق ليفربول بركب الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 في وقتٍ سابقٍ من السبت، وهي وست هام يونايتد، ومانشستر سيتي، ومانسفيلد تاون، وساوثهامبتون، ونورويتش سيتي، ونيوكاسل يونايتد. كذلك تأهل تشيلسي، وريكسهام بالفوز على هال سيتي، وإبسويتش تاون على التوالي، مساء الجمعة.

وشكَّل مانسفيلد تاون، من المستوى الثالث، مفاجأةً بعبوره إلى ثمن النهائي بفوزه 2ـ1 على مضيفه بيرنلي، الناشط في الدوري الممتاز.



وافتتح جوش لورنت التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 21، وردَّ الضيوف بهدفي ريز أوتس «53»، ولويس ريد «80».

وفي مواجهةٍ بين فريقين من المستوى الثاني، عبر ساوثهامبتون عقبة ضيفه ليستر سيتي 2ـ1 بعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين.

وافتتح سايل لارين التسجيل للمضيف «45+1» من ركلة جزاءٍ، وأدرك أوليفر سكيب التعادل للضيوف «52» قبل أن يمنح البديل جيمس بري بطاقة التأهل لساوثهامبتون في الدقيقة 109.

وتخطى نورويتش سيتي، من المستوى الثاني، ضيفه وست بروميتش ألبيون، من المستوى نفسه، 3ـ1.

وسجل للفائز باريس ماجوما «31»، والبديلان بنجامين كريزين «82»، والأسترالي محمد توريه «90+3»، وللخاسر لاعبه النيجيري جوش ماجا «68».