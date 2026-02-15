سعود يصنع.. ولانس يسترد الصدارة

قاد ويسلي سعيد، جناح فريق لانس الأول لكرة القدم، فريقه إلى استعادة صدارة الدوري الفرنسي بتسجيله ثنائيةٍ في الانتصار على مضيفه باريس أف سي بخماسيةٍ نظيفةٍ ضمن الجولة الـ 22، السبت.

وسجل سعيد ثنائيته في الدقيقتين 24 و38، بينما أضاف فلوريان توفان الثالث «58» من ركلة جزاءٍ، وأحرز البديل ريان فوفانا الرابع والخامس «90 و90+5».

ورفع لانس، بتحقيقه الانتصار الثالث تواليًا في الدوري، رصيده إلى 52 نقطةً في المركز الأول، واستعاد الصدارة بفارق نقطةٍ عن باريس سان جيرمان، الذي خسر أمام رين 1ـ3، الجمعة.

وكان لانس تنازل عن الصدارة في نهاية المرحلة الـ 19 بعد سقوطه أمام مضيفه مرسيليا 1ـ3، علمًا أنه اعتلاها للمرة الأولى الموسم الجاري بنهاية المرحلة الـ 14.

في المقابل، تجمَّد رصيد الفريق الباريسي عند 22 نقطةً في المركز الـ 15.

وافتتح سعيد التسجيل بتسديدةٍ بيمناه من مسافةٍ قريبةٍ، استقرَّت في الزاوية الأرضية اليمنى بعد كرةٍ، هيَّأها له المهاجم أودسون إدوار «24».

وتابع سعيد تألقه بإضافة الهدف الثاني، والعاشر له بتسديدهٍ يمينيةٍ من داخل منطقة الجزاء، انتهت في الزاوية العليا اليسرى بعد تمريرةٍ حاسمةٍ من المحترف السعودي سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، في الدقيقة 38، وهي الثانية له بالدوري في مشاركته الـ 15 الموسم الجاري، والرابعة التي يبدأ فيها أساسيًّا.

وأضاف توفان الهدف الثالث من ركلة جزاءٍ، وترك البديل الشاب فوفانا «20 عامًا» بصمته بإضافة الهدفين الرابع والخامس.

وفي مباراةٍ أخرى، تعادل ليل مع ضيفه بريست 1ـ1.

وتقدَّم بريست بهدف ريمي لابو لاسكاري في الدقيقة 58، ومنح البديل جايتان بيران التعادل لليل «71».

ورفع ليل الخامس رصيده إلى 34 نقطةً، مقابل 27 نقطةً لبريست الـ 12.