تحضيرات مكثفة

2026.02.15 | 04:23 pm
واصل فريق لوس أنجليس دودجرز، الأحد، تدريباته خلال معسكره التحضيري في لوس أنجليس قبل انطلاق منافسات دوري البيسبول الرئيس. (رويترز)
